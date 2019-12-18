Alanya'da aranan cezaevi firarisi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi N.Ö. Alanya Sanayi Sitesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.