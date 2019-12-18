Alanya'da aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Alanya'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

18.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:36
Alanya'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

'nın ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe ekiplerince, arananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi N.Ö. Alanya Sanayi Sitesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA
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