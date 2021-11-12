Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı - Haberler
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Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı

Antalya'da emniyet ekiplerince yapılan GBT sorgularında arandıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da emniyet ekiplerince yapılan GBT sorgularında arandıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin 14 ayrı dosyadan 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı diğerinin ise 15 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı beldesinde M.B. isimli aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda toplam 14 ayrı dosyadan, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek ile 2 dosyadan görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranması olduğu ve toplamda 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Öte yandan, silahla yaralama suçundan firari şüpheli olarak aranan A.U. isimli şahıs yapılan GBT sorgusunda yakalandı. Şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 15 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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