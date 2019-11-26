Alanya'da aranan 17 kişi yakalandı
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Alanya'da aranan 17 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

26.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:04
Alanya'da aranan 17 kişi yakalandı

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkez ve mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tehdit, yaralama ve hırsızlıktan ceza alan 5 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA
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