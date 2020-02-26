Alanya'da aranan 15 şüpheli yakalandı
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Alanya'da aranan 15 şüpheli yakalandı

Alanya ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

26.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:28
Alanya'da aranan 15 şüpheli yakalandı

ilçesinde ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.M, V.A. ve B.K. tutuklandı.

Kaynak: AA

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