Alanya'da aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
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Alanya'da aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinin Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Alanya'da aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
07.08.2020 00:45 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:49

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinin Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

"Koronavirüs Denetimleri" başlıklı genelge kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Alanya genelinde de titiz bir denetim çalışması yapıldı. İlçe merkezinde Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tarafından başlatılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Atatürk Caddesi başta olmak üzere ilçenin işlek cadde ve sokaklarındaki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek gezen Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında incelemeler bulundu. Kaymakam Ürkmezer denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, özellikle maske konusunda esnafı uyarılarda bulunarak korona virüse karşı bilgililerin bulunduğu broşürler dağıttı.

Sabah saatlerinde başlayan denetimler aralıksız sürerken diğer yandan jandarma ile polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları, taksi ve diğer araçlara yönelik maske uygulama yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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