Alanya'da aralık ayında sörf keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağışlı havanın ardından oluşan güneşli havayı fırsat bilen sörfçüler boyu yaklaşık 3 metreyi bulan dalağalar eşliğinde sörf yaptı.

Alanya'da hafta başından bu yana devam eden yağışların bugün son bulmasıyla beraber etkili olan güneşli havayı fırsat bilen Alanya'daki 6 sörfçü kendini dalgalara bıraktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçenin Oba Plajı'na toplanan sörfçüler yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaşan dalgalarda sörf yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca dalgalarla dans eden sörfçüler dalga ve sıcaklığın sörf için ideal olduğunu söyledi.

'TADINI ÇIKARIYORUZ'

Kış ayında oldukları halde su sıcaklığının yüksek olduğunu belirten sörfçü Selman Dalgıç, "Gördüğünüz gibi kış şartları geldi, hava soğudu. Ancak deniz sıcaklığı hala iyi. Dalgalar çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte bir sörf seansı yaptık. Suyun 18- 19 derece olması buna imkan sağlıyor. Şu an memleketimizin pek çok noktasında kar yağıyor, kış şartları hakim ama biz burada güneşin altında dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz" dedi.

'TAVSİYE EDERİZ'

Diğer sörfçü Emre Zorbaz da "Alanya'mızın böyle bir konumsal artısı var. Şu an aralık ayındayız ve güneşi görüyorsunuz, denize giriyoruz. Şu an hala denizde sörf yapan arkadaşlarımız var. Sadece Alanya'dan değil yurt dışından, başka şehirlerden gelenler var. Sörf tutkunları için Alanya'yı kesinlikle tavsiye ederiz. Bu mevsimde bu güneş dalgaların güzelliği gerçekten Alanya dalga sörfüne çok uygun bir yer" diye konuştu.

Kaynak: DHA