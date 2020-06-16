Alanya'da, arabada sinema keyfi
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Alanya'da, arabada sinema keyfi

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için Alanya Belediyesi tarafından 'Arabalı Sinema Günleri' başlatıldı.

Alanya'da, arabada sinema keyfi
16.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:28

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için Alanya Belediyesi tarafından 'Arabalı Sinema Günleri' başlatıldı. Alanyalılar, etkinliğin ilk gününde '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi.

Alanya Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzun zamandır evlerinden çıkmayan, her türlü sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için 'Arabalı Sinema Günleri'ni başlattı. Belediye binası arkasında bulunan otoparktaki etkinliğin ilk gününde '7. Koğuştaki Mucize' adlı film izlendi. Dün akşamki geceye katılanlara, girişte hatıra bileti verildi. Ayrıca Covid-19 tedbirleriyle ilgili genel bilgilendirme yapılıp, maske ve kolonya dağıtıldı. Film sırasında mısır, gazoz ve dondurma da ikram edildi.

'NORMALLEŞME SÜRECİNİ TEHLİKEYE ATMAYALIM'Katılımcılarla birlikte aracından filmi izleyen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, "Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olumsuz günlerin verdiği stresi, bir nebze hafifletmek adına düzenlediğimiz etkinliklere bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum" dedi.

Başkan Yücel, Covid-19 tedbirlerini bir kez daha hatırlatarak, "Normalleşme sürecini tehlikeye atmamak adına maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterelim. Özellikle kalabalık ortamlardan kaçınalım, gerekmedikçe evlerimizde kalalım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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