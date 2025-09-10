Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avsallar Mahallesi Memililer Caddesinde bir binanın üçüncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.