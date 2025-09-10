Haberler

Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avsallar Mahallesi Memililer Caddesinde bir binanın üçüncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'yi bu yüzden reddetmiş! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı

Fenerbahçe'yi bu yüzden reddetmiş! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.