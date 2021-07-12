Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı
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Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı
Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı
Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı
Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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