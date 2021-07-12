Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt