Alanya'da alt yapı sonrası asfalt
Haberler » Güncel » Alanya'da alt yapı sonrası asfalt - Haber

Alanya'da alt yapı sonrası asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Hocalar, Özvadi ve İmamlı mahallelerinin alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarını asfaltlıyor.

04.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:54
Alanya'da alt yapı sonrası asfalt

, 'nın , Özvadi ve İmamlı mahallelerinin alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarını asfaltlıyor.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'nın 102 mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Alanya'nın doğusunda yer alan İmamlı, Özvadi ve Hocalar Mahallerinde daha önce yaptığı yatırımlarla içme suyu sorununu çözen ASAT ekipleri bozulan yollarız vakit kaybetmeksizin asfaltlıyor. ASAT ekipleri Hocalar'da 2 bin 300 metre, Özvadi'de 2 bin 100 metre ve İmamlı'da 13 bin 800 metre uzunluğunda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmanın kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
14:06 Kayseri'de birlikte yaşadığı kadına elekto şok uygulayan sanığa para cezası - Haber
14:06 Burdur'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:05 Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi - Haber
14:05 Antalya 'ucuz ekmek için kaliteden ödün verdiler' - Haber
14:00 Kütahya beyaza büründü - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı