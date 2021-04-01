Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
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Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz sezonu öncesi alt geçitlerin temizliğine yoğunlaştı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz sezonu öncesi alt geçitlerin temizliğine yoğunlaştı. Ekipler, Alanya genelindeki bütün alt geçitlerin bakım ve onarımını yapacak.

Alanya Belediyesi Şehir genelinde alt geçitlerin kullanılır hale getirilmesi yönünde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Sahil, D-400 Karayolu, Çevre Yolu ile Kentin tamamında bulunan alt geçitler, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylıca temizlenip, halkın hizmetine sunuluyor.

Alanya Belediyesi yaz sezonu öncesinde sahil bandındaki alt geçitlerin kum yığınlarıyla kapanan giriş-çıkışları ve sel suları ile oluşan balçıkları iş makineleri yardımıyla kaldırırken duvarlara verilen zararlar onarılarak boya işlemi görüyor. Alt geçitlerin güvenliği tek tek sağlanarak vatandaşların kullanımına açılıyor.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya genelindeki tüm alt geçitlerde temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceğini vurgularken yaklaşan yaz sezonu öncesi Kent genelinde ekip sayısını da arttırdıklarını söyledi. - ANTALYA

Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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