Alanya'da Alman Turist Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Damlataş Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Dominik Alfred Alexander (39), odasına giren temizlik görevlilerince yerde hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alman turistin öldüğünü belirlendi.



Turistin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.