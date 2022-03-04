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Alanya'da Alman kadın evinde ölü bulundu

AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da Alman kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu.

Saray Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Günter Bulme'den (68) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, evde hareketsiz buldukları Bulme'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Alanya, Saray, Alman, Güncel, Haberler

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