Alanya'da Akü Hırsızlığı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın aküsünü çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın aküsünü çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 aracın aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Aküleri çaldından şüphenilen Ender K. (23) Kızılalan Piknik Alanı'ndaki bir restoranda gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlı, akülerin yerlerini bildirdi. Aküler, sahiplerine teslim edildi.
Ender K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA