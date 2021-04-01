Alanya'da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi
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Alanya'da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya baskında 893 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya baskında 893 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Hacımehmetli Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda çeşitli markalarda gümrük kaçağı 893 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili M.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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