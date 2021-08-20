Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi

Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde yapılan aramada 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde yapılan aramada 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmada Cikcilli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 116 Sokak üzerindeki A.Ö.'nün evine yapılan baskında 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 23:17:30. #1.15#

title