ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ
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ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ

ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apart otelin çatı katında çıkan yangın nedeniyle konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apart otelin çatı katında çıkan yangın nedeniyle konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde 6 katlı bir apart otelin çatı katında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Çamaşırhane bölümünde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler tedbir amaçlı hemen tahliye edildi. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Birimi ekipleri yangına müdahale etti. 6 araç ve 15 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası otelde maddi hasar meydana geldi.

ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ
ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ
ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ
ALANYA'DA 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGINDA TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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