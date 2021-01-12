Alanya'da 55 bin 797 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
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Alanya'da 55 bin 797 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

12.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:34
Alanya'da 55 bin 797 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Alanya ilçesinde 55 bin 797 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde 55 bin 797 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Şekerhane Mahallesi'nde Şevket Tokuş Caddesi'nde elinde valizle yürüyen şüpheli S.K'yı durdurdu. Valizde yapılan aramada, değişik markalarda 55 bin 797 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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