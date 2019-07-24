Alanya'da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz boğuldu

Alanya'da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 5 yaşındaki Rus uyruklu çocuk, girdiği havuzda boğularak yaşamını yitirdi.

Alanya'da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 5 yaşındaki Rus uyruklu çocuk, girdiği havuzda boğularak yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerinde Okurcular Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Babası ve annesiyle tatil yapan Rus uyruklu Mikhail Galimzianov (5), otel havuzunda hareketsiz halde bulundu. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, havuzun kenarına alınan Galimzianov'a yaptıkları tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Galimzianov'un cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada otopsisi tamamlanan Galimzianov, özel bir firma tarafından alınarak memleketine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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