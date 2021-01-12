Alanya'da 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Alanya'da 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

12.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:24
Alanya'da 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Dinek Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada 400 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan Ü.A. (32), hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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