Alanya'da 400 arıcıya 2 bin kovan hibe edildi
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Alanya'da 400 arıcıya 2 bin kovan hibe edildi

Alanya'da 400 arıcıya 2 bin kovan hibe edildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, ilçedeki 400 arıcıya 5'er adet olmak üzere toplam 2 bin kovan desteğinde bulundu.

Alanya Belediyesi, ilçedeki 400 arıcıya 5'er adet olmak üzere toplam 2 bin kovan desteğinde bulundu.

Alanya Belediyesince, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez Oba Şantiyesi'nde "Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Projesi" kapsamında "Kovan Dağıtım Programı" gerçekleştirildi.

Arıcılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Alanya'daki Antalya Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 400 arıcıya 5'er adet olmak üzere 2 bin kovan dağıtıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, törende, sosyal projelerle her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Salgın sürecindeki sosyal yardım projelerine bir yenisini daha eklediklerini anlatan Yücel, "Salgın maalesef tüm sektörleri derinden etkiledi. Alanya Belediyesi olarak, zor dönemlerde her zaman elimizi taşın altına koyduk, bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın bu zor günleri daha rahat geçirebilmesi için ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapacağız." dedi.

Örnek bir projeyi haya geçirdiklerini vurgulayan Yücel, arıların doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması noktasında hayati bir role sahip olduğunu bildirdi.

Yücel, bu anlamda hem üreticileri desteklemek hem de doğal yaşamı korumak amacıyla Yerel Kalkınma Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Alanya Arıcılar Birliği ile geliştirdiğimiz proje kapsamında birliğe kayıtlı 400 arıcımıza toplam 2 bin kovan dağıtıyoruz. Bu desteğimiz sadece arıcılarımıza değil, aynı zamanda çiftçilerimize, sebze ve meyve üreticilerimize ve doğal yaşama da destektir." ifadelerini kullandı.

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan ise kovanların ilk etapta üye olanlara verileceğini kaydetti. Bu verilen desteğin sadece arıcılara değil, avokadodan muza geniş bir üretici kitlesine olduğunu anlatan Turan, Alanya Belediyesi yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yücel ve Turan tarafından arıcılara kovanlar dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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