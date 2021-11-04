Alanya'da 40 farklı noktaya UYUMA ve KADES afişi - Haberler
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Alanya'da 40 farklı noktaya UYUMA ve KADES afişi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da 40 farklı noktaya UYUMA ve KADES afişi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde uyuşturucuyla mücadele, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri önleme amacıyla ilçenin 40 farklı noktasına UYUMA ve KADES projeleri kapsamında afiş asıldı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde uyuşturucuyla mücadele, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri önleme amacıyla ilçenin 40 farklı noktasına UYUMA ve Kades projeleri kapsamında afiş asıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele ve kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri önleme amacıyla geliştirilen UYUMA ve KADES resmi uygulamalarının tanıtımına katkı sağlamak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Alanya'nın ana caddelerinde bulunan 40 ayrı otobüs duraklarına afiş asımı gerçekleştirildi. - ANTALYA

Alanya'da 40 farklı noktaya UYUMA ve KADES afişi

Alanya'da 40 farklı noktaya UYUMA ve KADES afişi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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