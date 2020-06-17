Alanya'da 4 kilo esrar, 151 kök Hint keneviri ele geçirildi Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo esrar ve152 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo esrar ve152 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türktaş Mahallesi'nde H.D'nin uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin şüphelinin ev ve bahçesinde narkotik köpek "Elyaf" ile yaptıkları aramada 4 kilo kubar esrar, 152 kök Hint keneviri, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA