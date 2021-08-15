Alanya'da 4 gezi teknesi yandı
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Alanya'da 4 gezi teknesi yandı

Alanya'da 4 gezi teknesi yandı
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.

Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın, Kkısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı. teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Alanya'da 4 gezi teknesi yandı
Alanya'da 4 gezi teknesi yandı
Alanya'da 4 gezi teknesi yandı
Alanya'da 4 gezi teknesi yandı
Alanya'da 4 gezi teknesi yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

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