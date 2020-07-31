Alanya'da 4 evden hırsızlık yapan ve 4 motosiklet çalan şüpheli yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 farkı evden elektronik eşya ile 4 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 farkı evden elektronik eşya ile 4 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

İlçedeki 4 ayrı evden farklı zamanlarda hırsızlık olduğu bilgisine uluşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayların yaşandığı bölgeleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelinin A. Y. (25) olduğunu ve Şekerhane Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında gizlendiği tespit etti. Bunun üzerine polis belirlenen adrese baskın düzenleyerek A.Y.'yi gözaltına aldı.

Çalıntı 4 motosiklet ele geçirildi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin çaldığı elektronik eşyaları bir işyerine sattığı ve hırsızlık yaparken kullandığı 4 motosikletin de çalıntı olduğu belirledi. Polis, ilçenin farklı bölgelerinde bulduğu 4 çalıntı motosikleti ise sahiplerine teslim etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A. Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA