Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. Yıldönümü coşkusu yaşandı. Fener Alayı'nın ardından Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Koray Avcı konseri ile vatandaşlar zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Alanya'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başlayan kutlamalar akşam Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü ile devam etti. Atatürk anıtı önünde buluşulduktan sonra Fener Alayı saat 20.00'de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ilk meşaleyi yakmasıyla başladı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe protokolü, siyasi ilçe başkanları ve vatandaşların büyük katılımı ile gerçekleştirilen fener alayı Belediye Binası arkasındaki konser alanında sona erdi.

"Milletimiz büyük zaferle esaret altına girmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır"

Koray Avcı konseri öncesinde Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya halkının 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Belediye Başkanı Yücel, "Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren Büyük Taarruz Zaferimizin 96'ıncı yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz kazandığı bu büyük zaferle tüm dünyaya; Türk milletinin vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda canını seve seve feda edebileceğini ve asla esaret altına girmeyeceğini göstermiştir" dedi.

"Malazgirt ruhu ve 30 ağustos şuuru hala diridir"

Ekonomik sıkıntılar oluşturularak Türkiye üzerinde tekrar oyunlar oynandığını belirten Belediye Başkanı Yücel, "Bir taraftan her gün şehit haberleri ile sarsılırken, bir taraftan da 15 Temmuz'da dize getirilmeye çalışılan Türkiye, ekonomisi çökertilerek esaret altına alınmak istenmektedir. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye'nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar! İçimizdeki hainler ve dış düşmanlar asla hedefine ulaşamayacaklar. Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla ülkemizi tehdit etmeye kalkmaları asla tutmayacak, bu millet bu belayı da başından def edecektir. Varlığımıza göz dikenler, millet olma halimizi çekemeyenler bilsin ki, Malazgirt ruhu ve 30 Ağustos şuuru hala diridir" şeklinde konuştu.

Koray Avcı'dan muhteşem konser

Başkan Yücel'in konuşmalarının ardından sevilen sanatçı Korav Avcı, elinde Türk Bayrağı ile sahneye çıkarak 20 bini aşkın katılımcıya unutulmaz bir 30 Ağustos akşamı yaşattı. En güzel parçalarını Alanya halkı için seslendiren Koray Avcı yaklaşık sahnede kaldığı 3 saat boyunca birbirinden hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Bir ara sahneden inerek izleyicilerin arasına karışan Koray Avcı'ya özellikle gençler yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Havai fişek gösterileri geceye renk kattı

Esprili konuşmaları ve sahne performansı ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Koray Avcı, konserini havai fişek gösterileri eşliğinde 10. Yıl Marşını söyleyerek bitirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Yücel, Koray Avcı'ya teşekkür plaketi ve üzerinde resmi olan su kabağı hediye etti. Ünlü sanatçı, ayrıca Ali İhsan Arslan tarafından hediye edilen yöresel Alanya kıyafeti olan şalvar, yelek ve kasketi de sahnede giyerek bol bol alkış aldı. - ANTALYA