Alanya'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası ilçenin farklı adreslerinde 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 150 gram metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA