Alanya'da 3'ü Yabancı 31 Çift, '07.07.2017'de Nikah Kıydırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde nikah tarihlerini özel günlerde kıydırarak ayrı bir anlam katmak isteyen 3'ü yabancı 31 çift, 07.07.2017 tarihinde dünya evine girdi.



Dünya evine girmek için 07.07.2017 tarihini tercih ederek Alanya Belediyesine müracaat eden 3'ü yabancı 31 çift mutluluğa ilk adımlarını attı. Aralarında 3 yabancı gelinin de bulunduğu nikah törenlerinde çiftler, kendilerine uğur getirmesi ve evlilik gününün unutmaması için bu tarihini seçtiğini söyledi.



"Kıyılan nikahların yüzde 10-15'i yabancı evliliklerden oluşuyor"



Bazı çiftlerin nikah şahitliğini yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 7.7.2017'yi rakamsal olarak uğurlu sayan 31 çiftin 3 nikah salonunda nikahının kıyılacağını söyledi. Törenlerin akşama kadar süreceğini aktaran Yücel, "Kıyılan nikahların yüzde 10-15'i yabancı evliliklerden oluşuyor. 79 milletten insanın yaşadığı Alanya, artık kültürlerin, dillerin, dinlerin birlikteliğinin de bir göstergesidir" dedi.



"10 yıl önce bu tarihte abim de evlenmişti"



Aşkını taçlandırdığını söyleyen Sinan Topçu, "Bugün güzel bir gün ve hiçbir zaman unutmayacağımız tarih. Ayrıca 10 yıl önce bu tarihte abimiz de evlenmişti. Böylelikle birbirimize uyarak hiçbir zaman unutmayacağız bu tarihi" diye konuştu.



Evlilik için 07.07.2017 tarihini tercih eden Fatma Nur Topçu da, bugünün kendisi için de özel olduğunu söyledi. Topçu, "Çok özel bir tarih ve unutmaması çok çok önemli. Ancak bizi tanışma tarihimizin de önemi büyük. O yüzden böyle bir tarihi seçtik. Umarım ömür boyu böyle güzel mutluluklarla kutlarız" şeklinde konuştu. - ANTALYA