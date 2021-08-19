Alanya'da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak

Alanya'da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediyesi, muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan 3 bin kişilik aşureyi, pazar yerinde cuma günü ikramını yapacak.

Alanya Belediyesi, muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan 3 bin kişilik aşureyi, pazar yerinde cuma günü ikramını yapacak.

Alanya Belediyesi geleneksel hale getirdiği buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirecek. Yarın Cuma Pazarı girişinde kurulacak alanda, 3 bin kişi için hazırlanan aşureler, 09.30'dan itibaren vatandaşlara ikram edilecek.

"Vatandaşlarımıza pandemi kurallarına uygun şekilde aşure ikram edeceğiz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın gerçekleştirilecek programa vatandaşları davet ederken, "Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bu değerleri korumak ve yaşatmak da bizlerin görevleri arasında yer alıyor. Alanya Belediyesi olarak karınca kararınca bir etkinlik düzenliyoruz ve Cuma Pazarı'nda aşure geleneğimizi hep birlikte sürdüreceğiz. Hem vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı tebrik edeceğiz hem de aşure ikramında bulunacağız. Bütün vatandaşlarımızı aşure programımıza davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Alanya'da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak
Alanya'da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gervinho Mustafa Er Mesut Özil Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:02:23. #1.16#

title