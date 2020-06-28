Alanya'da 27 hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Alanya'da 27 hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Tek katlı ev yangında küle döndü Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma' gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

28.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:49

Tek katlı ev yangında küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma' gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma' gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan ve 2018 yılında Alanya Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Metin K.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Metin K., polis merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da 27 hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: İHA

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