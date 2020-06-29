Alanya'da 25 yaşındaki kayıp genç kayalık alanda ölü bulundu, cesedi helikopterle alınabildi
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Alanya'da 25 yaşındaki kayıp genç kayalık alanda ölü bulundu, cesedi helikopterle alınabildi

Alanya'da 25 yaşındaki kayıp genç kayalık alanda ölü bulundu, cesedi helikopterle alınabildi Helikopter aşağıya sarkıtılan halatla cesedi almayı başardı Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesinin 1 gündür aradığı 25 yaşındaki kayıp gencin cesedi kale surlarının 200 metre altındaki kayalık...

29.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:34

Alanya'da 25 yaşındaki kayıp genç kayalık alanda ölü bulundu, cesedi helikopterle alınabildi

Helikopter aşağıya sarkıtılan halatla cesedi almayı başardı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesinin 1 gündür aradığı 25 yaşındaki kayıp gencin cesedi kale surlarının 200 metre altındaki kayalık bölgede bulundu. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter 2'nci sortisinde aşağıya sarkıtılan halatla cesedi almayı başardı.

Bir süredir oğulları Feyyaz Şahiner'den haber alamayan dün akşam saatlerinde ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Hisar İçi Mahallesi'nde sabah saatlerinde kale surlarından önündeki boş olan Şahiner'in motosikletini buldu. Bunun üzerine Asayiş ekipleri araştırmalarını kale surların alt kısmında bulunan yapmasıyla 200 metre aşağıda gencin cesediyle karşılaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri, Şahiner'in cesedine güçlükle ulaştı.

Helikopter 2'nci sortisinde cesedi aldı

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı helikopter 2'nci sortisinde aşağıya sarkıtılan halatla cesedi almayı başardı. Gencin cansız bedeni Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait helikopter pistine götürüldü. Savcılık incelemesinin ardından Şahiner'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alanya'da 25 yaşındaki kayıp genç kayalık alanda ölü bulundu, cesedi helikopterle alınabildi

Kaynak: İHA

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