Alanya'da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

09.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:49

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 241 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen Yusuf Y.'nin (24) hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polis, şüpheli Yusuf Y.'nin üzerinde 3 adet uyuşturucu buldu. Şüphelinin adresinde de arama yapan ekipler, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA