Alanya'da 234 sporcu pedal çevirdi

13.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Yarışı'nda 15 ülkeden 234 sporcu pedal çevirdi. Kadınlarda birinci Rusya'dan Daina Klimova olurken, erkeklerde birinci Polonya'dan Power Bernas oldu.



Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylanan Grand Prix Alanya Uluslararası 1.2 Yol Yarışı Alanya İskele Meydanı'nda kadınlar yarışıyla başladı. 90 elit kadının yarıştığı turda 3 saat 33 dakika 56 saniye ile Rusya'dan Daina Klimova birinci, 3 saat 36 dakika 14 saniye ile Balarus' tan Hanna Tserakh ikinci ve 3 saat 36 dakika 14 saniye ile Ukrayna'dan Anna Nahirna üçüncü oldu. 144 elit erkek bisikletçinin mücadele ettiği yarışta ise 2 saat 53 dakika 08 saniye süre ile Polonya'dan Power Bernas birinci oldu. İkinci 2 saat 53 dakika 08 saniye ile Almanya'dan Fablan Schormair olurken, 2 saat 54 dakika 13 saniye ile Türkiye'den Onur Balkan üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazanan isim oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini yetkililer tarafından aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA