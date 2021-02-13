Alanya'da 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları başladı
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Alanya'da 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları başladı

13.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:30
Alanya'da 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın Velo Alanya MTB Cup İncekum etabında kadınlarda Githa Michiels, erkeklerde Reto Indergand birinci oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın Velo Alanya MTB Cup İncekum etabında kadınlarda Githa Michiels, erkeklerde Reto Indergand birinci oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği, Alanya Belediyesinin de destekleriyle gerçekleşen Velo Alanya MTB Cup İncekum etabı, 4 kategoride yapıldı.

Türkiye dahil 14 ülkeden 84 sporcu, İncekum bölgesindeki parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı.

Yarışlarda elit erkeklerde ABD'nin Giant Factory Off Road takımından Reto Indergand birinci, aynı takımdan Antoine Philipp ikinci, Fransa'nın Absolute Absalon-BMC ekibinden Azzaro Mathis üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise Belçika'nın Belgian Cycling takımından Githa Michiels birinci, Çekya'nın Expres CZ Tufo Kolin takımından Tereza Taruzkova ikinci, Belçika'nın BH-Wallonie MTB ekibinden Emeline Detilleux üçüncü sırada yer aldı.

Junior kadınlarda da Ukrayna'nın Ukraine National takımından Maria Sukhoplova birinciliği, Belçika'nın BH-Wallonie MTB takımından Julia Gregoire ikinciliği, Ukrayna'nın Ukraine National takımından Nataliia Safroniuk ise üçüncülüğü elde etti.

Junior erkeklerde ise Hollanda'nın Bar End Giant Van Hest MTB takımından Morris Gruiters birinciliği, Belçika'nın Super Biker Ecole VTT'den Theo Demarcin ikinciliği, Almanya'nın MSV Essen Steele 2011 takımından Nicolas Richard Kaiser üçüncülüğü kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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