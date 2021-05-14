Alanya'da 20 kilogram esrar ele geçirildi
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Alanya'da 20 kilogram esrar ele geçirildi

Alanya'da 20 kilogram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'nın kırsalındaki Mahmutseydi Mahallesi Cibilik mevkiinde bulunan arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, hasadı yapılarak kuruması için araziye bırakılmış vaziyette 20 kilogram esrar ele geçirirken, olayla ilgili Y.D. (35) ve S.G. (41) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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