Alanya'da 2 kıraathaneye kumar baskını
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Alanya'da 2 kıraathaneye kumar baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 2 kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak've 'emre aykırı davranmak' suçlarından toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya'da 2 kıraathaneye kumar baskını
21.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 2 kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak've 'emre aykırı davranmak' suçlarından toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathaneye dün saat 20.30 sıralarında baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 400 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.

Bir kıraathaneye daha baskın düzenlendi

Ekipler soruşturma kapsamında saat 01.30 sıralarında aynı mahalledeki farklı bir kıraathaneye daha baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda kumardan elde edilen 10 bin TL, 200 dolar, 100 euro, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.

Kumar oynayan kişilere 31 bin 500 TL idari para cezası

Polisin 2 ayrı baskında gözaltına aldığı 10 kişi hakkında 'kumar oynamak', 'emre aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatılırken, ayrıca bu kişilere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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