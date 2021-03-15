Alanya'da 2 gün önce trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
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Alanya'da 2 gün önce trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

15.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:43
Alanya'da 2 gün önce trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Payallar Mahallesi'nde hafif ticari araç ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Koyuncu (36) tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.B. (61) idaresindeki 07 E 8087 plakalı hafif ticari araç, iki gün önce Payallar Mahallesi'nde Hasan Koyuncu (36) yönetimindeki 07 NYG 02 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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