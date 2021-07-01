ALANYA'DA 2 BİN 275 KEKLİK DOĞAYA SALINDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alanya Şefliği doğada keklik popülasyonunun artmasını sağlamak amacıyla ilçede 30 yerleşik yabancının katıldığı etkinlikte 2 bin 275 kekliği doğaya saldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alanya Şefliği doğada keklik popülasyonunun artmasını sağlamak amacıyla ilçede 30 yerleşik yabancının katıldığı etkinlikte 2 bin 275 kekliği doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğadaki keklik popülasyonunun artırılması, yaban hayatının desteklenmesi ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlatılırken, bu çalışmalar kapsamında Alanya'da 89, Gazipaşa'da 51 mahallede olmak üzere toplam 140 mahallede 3 bin 500 kınalı keklik doğaya salındı. Alanya'da 2 bin 275 keklik mahalleler dolaşılarak doğayla buluşturulurken, bu etkinliğe yaklaşık 30 yerleşik yabancı da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı