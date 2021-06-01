Alanya'da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını

Alanya'da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Hacet Mahallesi Çetin Kaya Sokak ve aynı mahalledeki Paşaaliler Sokak üzerinde bulunan iki ayrı adres uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis yaptıkları aramalarda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirdi. Olayla ilgili A. E. (38) isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Alanya'da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını
Alanya'da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manda firarda...Şehri birbirine katan manda ekipler tarafından yakalandı
Manda firarda...Şehri birbirine katan manda ekipler tarafından yakalandı
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor
Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü! Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı
Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü! Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 13:40:33. #1.13#

title