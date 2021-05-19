Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
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Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı

Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında törende sosyal mesafe koruyarak maske takan protokol üyeleri Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yanı sıra çok sayıda protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Sosyal mesafeye dikkate alınarak maskelerin takıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Siyasi partilerin ilçe başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

Kutlamalar akşamda devam edecek

Pandemi kuralları çerçevesinde kutlamalar akşam da devam edecek. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Alanya sokaklarında hoparlörlerden İstiklal Marşı yükselecek. Saat 20.00'da ise Kızılkule önünden Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde organize edilen geleneksel fener alayı geçişi gerçekleştirilecek. Kısıtlı katılımın sağlanacağı fener alayının ardından yine kent konseyinin öncülüğünde hazırlanan araçlar marşlar ve şarkılar eşliğinde Alanya sokaklarında gezerek 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıyacak. - ANTALYA

Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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