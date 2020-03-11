Alanya'da 180 dönüm sahil erozyonla yok oldu Barajlar, akarsu ve dere yataklarında hızlı yapılaşma, HES'ler ve otellerin dere yataklarını değiştirmeleri gibi nedenlerden dolayı turizm bölgesi Antalya ve ilçelerinde kıyıların erozyonla yok olmaya başladığı belirtildi.

Barajlar, akarsu ve dere yataklarında hızlı yapılaşma, HES'ler ve otellerin dere yataklarını değiştirmeleri gibi nedenlerden dolayı turizm bölgesi Antalya ve ilçelerinde kıyıların erozyonla yok olmaya başladığı belirtildi. Alanya'da yaklaşık 180 dönüm sahil erozyonla yok oldu. Kaynak: Dunya.com