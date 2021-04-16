ALANYA'DA 18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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ALANYA'DA 18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H.M., polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H.M., polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan B.H.M, tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan B.H.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.H.M., teknik ve fiziki takip sonucu Kızlarpınarı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H.M., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALANYA'DA 18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ALANYA'DA 18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ALANYA'DA 18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ALANYA'DA 18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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