Alanya'da 154 kök Hint keneviri ele geçirildi
Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 154 kök Hint keneviri ele geçirildi.
29.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:32
Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 154 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, 154 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Araçtaki şüpheliler A.A. ve K.P. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA