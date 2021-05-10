Alanya'da 15 mahalleye 25 durak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da halk otobüslerinin güzergahlarına ihtiyaca göre yeni duraklar koyuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da halk otobüslerinin güzergahlarına ihtiyaca göre yeni duraklar koyuyor. Üstü kapalı duraklar vatandaşı yazın sıcaktan, kışında yağmurdan koruyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, UKOME Trafik Şube Müdürlüğü ilçelerde vatandaş yoğunluğunun olduğu bölgelere yeni otobüs durakları montajı gerçekleştiriyor. Alanya'da hem şehirlerarası hem de mahalleler arasındaki önemli ulaşım yolu olan D-400 Karayolu'nun bazı yerlerine durak montajı gerçekleştirildi.

Demirtaş, Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Oba, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar gibi büyük mahalleler başta olmak üzere toplam 15 mahallede 25 ayrı noktaya otobüs durağı konuluyor. Şu ana kadar 15 durak montajı tamamlanırken, kalanların da en kısa sürede belirlenen noktalara konulması planlanıyor. Böylece yeni ve üstü kapalı duraklar sayesinde vatandaşlar yazın güneşten kışın da yağmurdan korunarak toplu taşıma araçlarının hizmetinden faydalanmış olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı