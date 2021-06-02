Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alanya ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında 135 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Alanya ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında 135 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri Dereköy Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Baskında saksıların içine ve bahçeye ekilmiş halde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi imal ettiği tespit edilen N.A. gözaltına alındı. - ANTALYA

Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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