Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı - Haber
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Antalya, Alanya

Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

- Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından hazırlanan videoda, evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

29.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:47
Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

- Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından hazırlanan videoda, evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile futbolcular ve yerleşik yabancıların da yer aldığı videoda 13 farklı dilde "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Alanya Belediyesi korona virüse karşı evlerde kalınmasının önemine dikkat çekmek için video hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyasporlu futbolcular, ilçede hizmet veren yabancı dernek temsilcileriyle yerleşik yabancıların yer aldığı videoda 13 dilde 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu: "Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Alanya"

Videoda Bakan Çavuşoğlu, "Kendimizin, ailemizin ve tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Alanya" dedi.

Başkan Yücel'den ailesiyle birlikte "Evde kal Alanyam" mesajı

Video yer alan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Djalma Campos Papiss Cisse, Junior Fernandes mesajları ile destek verirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ailesiyle birlikten mesaj vererek, "Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar" diyerek ailesiyle birlikte hep bir ağızdan "Evde kal Alanyam" dediler.

Yerleşik yabancılardan "Evde kal" çağrısı

Videoda ayrıca Finlandiya, Rusya, Danimarka, Norveç, Ukrayna, Polonya, İngiltere, Litvanya, Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve Letonya gibi yerleşik yabancılar "evde kal" mesajı verdi.

Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haber
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haber
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Dilek Yaman Didem Soydan Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Erkek Wuhan
Şu an buradasınız: Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 16:57:56. #1.15#
title