Alanya'da 11 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

08.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:40

Antalya'nın Alanya ilçesinde birçok evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve 11 ayrı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.



Alanya'nın Çarşı ve Hisariçi Mahallerinde çok sayıda evde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında hırsızlık şüphelisinin Kadri E. (36) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine Kadri E. aynı mahalleye gelme ihtimali üzerinde duran polis, burada posu atarak beklemeye başladı. Polis, bir süre sonra Kadri E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kadri E.'ye yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli gasp gibi 11 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri E. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA