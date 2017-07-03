Alanya'da 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 kilo 530 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, esrar yapımında kullanılan bitki yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Payallar Mahallesi'ndeki bir evin serasına baskın düzenledi. Baskında 10 kilo 530 gram esrar ile serada dikili 19 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili Hacı Murat U. gözaltına alınırken, şüpheliye ait evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Hacı Murat U.'nun karakoldaki işlemleri sürüyor. - ANTALYA