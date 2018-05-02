1 Yıl Önce Evde Çırılçıplak Halde Ölü Bulunan Çiftin Cinayetinin Ardından Yasak Aşk Çıktı: 5 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 yıl önce kendisinden haber alınamayan kadın, evde başka bir erkekle çıplak vaziyette ölü bulunmuştu. Bir yıl sonra cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuran polis, olayla ilgili 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

KADIN, EVİNDE BİR ERKEKLE ÇIPLAK ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Fakırcalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nebahat Uysal'dan haber alamayan komşuları, 13 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'i çıplak vaziyette hareketsiz buldu.

KADIN VE ADAMIN KAFASINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, 2 çocuk annesi Nebahat Uysal (32) ve evli 3 çocuk babası Murat Özdemir'in (38) öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise Nebahat Uysal'ın kafasından av tüfeği ile vurulduğu ve Murat Özdemir de kafasından vurulmuş vaziyette elinde otomatik av tüfeğiyle olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Uysal ve Özdemir Fakırcalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

BİR SENE SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Olaydan 1 sene sonra şüpheli ölümün dosyası Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar açıldı. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak 2 kişinin şüpheli ölümün aydınlatılması için çalışma başlattı.

ÖLENLERİN AİLELERİ GÖZALTINA ALINDI, YASAK AŞK ŞÜPHESİ

Geçtiğimiz çarşamba günü Özdemir ve Uysal'ın mezarı açılıp, alınan doku parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri olayla ilgili cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen ölen adamın eşi Nuran Ö. (38), ölen kadının akrabaları Emine U.(32), Kenan U. (36), Türkkan U. (48) ve Süleyman T.'yi (47), gözaltına aldı. Emniyetteki bir hafta süren işlemlerinin ardından Nuran Ö., Emine U., Kenan U., Türkkan U. ve Süleyman T. adliyeye sevk edildi.