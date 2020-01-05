Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu
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Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, 1'i doktor 2 kişinin cansız bedenini buldu.

05.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:41
Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu

ANTALYA'nın ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, 1'i doktor 2 kişinin cansız bedenini buldu. 

Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki eve ihbarla giden jandarma ve sağlık görevlileri, içeri girince 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin, Alanya'da görevli doktor Leman Ege'ye ait olduğu belirlendi. Diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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